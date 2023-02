Ritrovata l’autocisterna Usata per rubare attrezzi e 22 quintali di carburante

È stato ritrovato il camion del latte rubato lunedì notte all’Antica Corte delle Vacche Rosse di Luciano Catellani, situata il confine tra Cavriago, Aiola di Montecchio e Barco di Bibbiano. I malviventi lo avevano lasciato in un parcheggio tra Pratofontana e Mancasale, dove è stato visto da un membro del locale gruppo di controllo di vicinato. I ladri, come si sospettava, lo avevano usato per trasportare via dall’azienda agricola 22 quintali di carburante agricolo e numerosi attrezzi, dai trapani ai flessibili: "Hanno perso un tubo e danneggiato bucandoli i coperchi delle cisterne – spiega Catellani –. Lo stiamo riparando e pulendo, a breve potremo riutilizzarlo". I carabinieri indagano.