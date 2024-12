Ritrovati 40 ordigni bellici in un campo a Ghiardello

Reggio Emilia, 5 dicembre 2024 – Ennesimo ritrovamento di numeri ordigni bellici in via Gastione a Ghiardello, frazione di Reggio Emilia. Un privato cittadino che ha rinvenuto svariati ordigni bellici nel campo adiacente la propria abitazione. I carabinieri sono intervenuti per delimitare l’area con nastro segnaletico e interessare la Prefettura per richiedere l’invio degli artificieri dell’Esercito.

Gli specialisti provenienti dal 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, giunti sul posto questa mattina con il supporto sanitario della Croce Rossa Italiana, hanno confermato la presenza di 41 ordigni residuati bellici provvedendo alla loro messa in sicurezza. Nello specifico sono state ritrovate un panzerfaust 30, 2 faustpatrone, 16 gewehr sprengranate e 22 grossgewehr panzergranate. Visto il cospicuo ritrovamento, l’attività di distruzione dei suddetti ordigni bellici è stata effettuata in parte presso una cava limitrofa. La rimanenza sarà fatta brillare a distanza di 24 ore.