Ritrovato furgone rubato a Capodanno

E’ stato rinvenuto il furgone Peugeot Ranch di colore bianco che era stato rubato a Capodanno da un garage privato alla periferia di Correggio. Grazie alle segnalazioni e all’intervento dei carabinieri, il veicolo è stato rintracciato nelle campagne di Novellara, in via Frassinara, nel cortile dell’abitazione di un uomo di origine straniera, già noto alle forze dell’ordine per presunti reati contro il patrimonio, oltre che di un’aggressione – sempre a scopo di furto – avvenuta alcune settimane fa in località Mandrio. Anche al momento del recupero del veicolo, pare che l’uomo sospettato abbia manifestato un comportamento piuttosto aggressivo, soprattutto dal punto di vista verbale. Il furgone è stato recuperato e restituito al proprietario. Di conseguenza scatta pure la denuncia alla magistratura a carico dell’uomo che ne aveva il possesso.