Ritrovato un mezzo rubato Ma il ladro riesce a fuggire

Ha riconosciuto il veicolo di un amico imprenditore agricolo che era stato rubato e ha chiamato la polizia, contribuendo al recupero. È accaduto martedì all’alba a Roncocesi. Erano circa le 6 quando un cittadino ha visto passare in strada un mezzo del quale era stato denunciato il furto cinque giorni fa da un suo conoscente. Così, non ci ha pensato due volte e ha chiamato immediatamente il centralino della questura che ha inviato sul posto una Volante. Gli agenti hanno ingaggiato un breve inseguimento, ma il presunto ladro, alla vista dei poliziotti, ha abbandonato a bordo strada il veicolo ed è fuggito per i campi sfruttando il buio.

La polizia ha comunque recuperato il mezzo – del valore commerciale di circa quarantamila euro – per poi restituirlo al legittimo proprietario che ora potrà tornare ad utilizzarlo nella sua azienda agricola.

Ma prima, gli inquirenti hanno ispezionato il veicolo per raccogliere indizi e rilevare le impronte al fine di inviarle alla scientifica; per poi cercare una comparazione nel database e capire se appartengono a qualcuno di già schedato. Le indagini sono tuttora in corso per individuare il responsabile del furto.

Da segnalare l’intervento tempestivo della Volante che si trovava in zona per i servizi di pattugliamento intensificati in questo periodo per volontà del questore Giuseppe Ferrari, volti a rispondere all’esigenza di maggior sicurezza richiesta dai cittadini reggiani.

Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza sulle principali arterie stradali che potrebbero svelare indizi utili all’individuazione del ladro che è riuscito a scappare restando ancora impunito.