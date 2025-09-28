Disperso ritrovato dopo un mese: stanco e provato, ma Zambelli è vivo

Reggio Emilia, 29 settembre 2025 – Stanco, dimagrito, fisicamente molto provato. Ma vivo.

Stefano Zambelli, l’uomo di 49 anni sparito da Dinazzano dalla fine di agosto – la sera del 26, presumibilmente – ieri, nella tarda mattinata, ha potuto riabbracciare i propri familiari e godersi il tepore di casa.

Appena ritrovato, l’uomo è stato visitato dai sanitari. Anche sulla scorta delle segnalazioni giunte, si presume che Zambelli abbia trascorso questo mese di difficoltà nei paraggi.

I carabinieri cercheranno di capire cosa sia accaduto in queste settimane, anche se il caso rientra nel novero degli allontanamenti volontari.

Alle sue ricerche hanno partecipato, senza mai darsi per vinti, decine e decine di volontari. Nelle immediatezze della scomparsa la prefettura aveva costituito un posto di comando avanzato nella sede della Polizia locale di Casalgrande per presiedere alle operazioni di ricerca, cui hanno partecipato volontari di protezione civile, unità cinofile e un elicottero.

Il sindaco Giuseppe Daviddi ha subito espresso la sua gioia: “La notizia che tutta Casalgrande stava attendendo è finalmente arrivata questa mattina: Stefano Zambelli è stato ritrovato.

Adesso è a casa abbracciato dal calore dei suoi famigliari ed è monitorato dai sanitari che ne hanno subito accertato le discrete condizioni di salute, anche se certamente provato da questa esperienza”.

“Voglio davvero ringraziare con tutto il cuore le forze dell’ordine – le parole del sindaco – i vigili del fuoco, ma soprattutto i tanti volontari.e i tantissimi cittadini che in tutte queste settimane non hanno mai smesso di cercare Stefano, con mezzi propri, o attraverso le tante segnalazioni fatte per venire a noi direttamente o alle forze dell’ordine. Voglio ringraziare anche tutti i sindaci che ci hanno sostenuto nelle ricerche, in particolare Stefano Persiani, sindaco di Massa, che ha immediatamente messo a disposizione tutti i mezzi possibili per il monitoraggio della sua provincia fino al confine con quella reggiana”.

L’impegno della comunità di Casalgrande non è finito ieri, al deflagrare della bella notizia “L’Amministrazione Comunale di Casalgrande – ha aggiunto il primo cittadino – è vicina alla famiglia di Stefano in questo momento di gioia ed è al suo fianco oggi, domani è in ogni momento in cui si ritenga necessario il suo supporto. Davvero grazie di cuore ancora a tutti!”.