Ritrovo di ex studenti delle medie

Si sono ritrovati a oltre mezzo secolo dal periodo di scuola. Gli ex compagni delle medie di Luzzara, frequentate tra il 1968 e il 1970, hanno partecipato a un ritrovo per ricordare i tempi della gioventù. Alcuni di loro non si vedevano da molto tempo. L’occasione di questo piacevole momento è arrivata dall’idea di Silvio Galiotto, uno degli ex studenti, che nell’area esterna della abitazione, a Codisotto, dove è stato allestito un pranzo che ha coinvolto un po’ tutti i partecipanti.

"E’ stato davvero magico scoprire la storia di ognuno di noi dopo tanti anni dal periodo della scuola", ha commentato Galiotto al termine dell’iniziativa, prevedendo pure il classico taglio della torta con la scritta "Sempre noi!!!" e la data del giorno della festa. Che è intenzione unanime di ripetere ancora, magari già il prossimo anno.