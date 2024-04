RIUNIONE PACIFISTA

Stasera alle 20,30 alla sala Recordati di palazzo dei Principi, in centro storico a Correggio, è in programma l’incontro pubblico su "Se vuoi la pace, prepara la pace", con l’intervento dio Pasquale Pugliese (Movimento Nonviolento) intervistato da Fabiana Bruschi (della Coalizione Si può fare di Correggio). Una serata che vuole rappresentare l’occasione per parlare di pace e di nonviolenza in tempi di guerra. "Vuole essere reale occasione per cercare di capire cosa si può fare in alternativa a questa che sembra un’inarrestabile corsa agli armamenti", precisano gli organizzatori.