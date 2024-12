Riunita la famiglia granata ’Hip hip hurrà’ di Amadei

Si è tenuta martedì sera, all’interno della sala eventi del ‘Mapei Stadium – Città del Tricolore’, la tradizionale cena degli auguri di Natale di ‘Ac Reggiana 1919’ e di tutti i partner che sostengono la causa granata.

Una serata che ha coinvolto come di consueto la proprietà, lo staff tecnico e dirigenziale, la prima squadra maschile e femminile (le ragazze militano nel campionato di Eccellenza) e tutti i dipendenti, insieme agli oltre duecento sponsor che hanno potuto gustare il menù offerto da ‘I Love My Kitchen’.

Ad animare la serata ci sono stati gli interventi, sempre brillanti e spiritosi, del patron Romano Amadei, a cui hanno poi fatto seguito quelli del presidente Carmelo Salerno e dei vice presidenti Giuseppe Fico e Vittorio Cattani; parole che hanno ‘aperto la strada’ agli auguri che successivamente sono stati rivolti dagli altri dirigenti, tecnici, atlete e atleti, che si sono alternati sul palco insieme ai numerosi partner coinvolti dall’area commerciale e marketing del club granata, rappresentata da Luca Tedeschi, Fabrizio Menozzi e Alessandro Marconi.

A chiudere in bellezza la serata –che ha visto la partecipazione della cantante Antonella Lo Coco, in giacca granata – è stato come sempre l’iconico ‘hip hip hurrà’ del patron Romano Amadei che è poi stato seguito dal tradizionale brindisi, con taglio della torta e del panettone natalizio offerti dalla ‘Pasticceria Bedogni’ e dal ‘Panificio Fantuzzi’.

Una serata passata in allegria in cui è stata ribadita più volte l’importanza del contributo degli sponsor nella grande famiglia granata.

Un concetto più volte ribadito ed espresso anche dal presidente Salerno che li ha sempre considerati quasi come ‘soci aggiunti’ del club per la loro grande generosità e intraprendenza nelle sorti della Reggiana.

Da soli si va più forte, ma insieme si arriva sempre più lontano.

