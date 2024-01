Rivalsa Mescolini. Il Consiglio di Stato annulla il suo trasferimento

L’ex procuratore capo di Reggio Marco Mescolini "è stato arbitrariamente allontanato dalla regione in cui risiede con la famiglia, determinando un vulnus alla sua sfera giuridica e privata, non giustificato dal pubblico interesse, né proporzionato allo scopo prefissato dall’autorità, bensì al di fuori delle garanzie anche costituzionali che fondano indipendenza e autonomia della magistratura". Prospetta uno scontro interno al mondo della giustizia la decisione del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso presentato da Mescolini contro il Consiglio superiore della magistratura e il ministero della Giustizia, perché venisse riformata la sentenza del Tar del Lazio che l’11 novembre 2022 respinse le sue ragioni. Mescolini chiese al Tar l’annullamento della delibera del Csm del 24 febbraio 2021, che dispose il suo trasferimento per incompatibilità con ogni funzione giudiziaria del distretto di Bologna. Il mese seguente fu deliberato il suo passaggio a Firenze come pubblico ministero. Alla vigilia delle elezioni amministrative, la vicenda rinfocolerà anche le polemiche politiche.

L’ESPOSTO

Il caso nacque dopo che il Carlino pubblicò in anteprima, nel maggio 2020, le chat del caso Palamara sugli accordi presi tra correnti associative della magistratura per affidare gli incarichi in procure e tribunali. Quattro pm reggiani, Isabella Chiesi, Maria Rita Pantani, Valentina Salvi e Giulia Stignani presentarono un esposto al Csm. E criticarono la scelta di posticipare le perquisizioni per l’indagine sui presunti bandi pilotati del Comune a dopo le elezioni amministrative del 2019. Poi, dell’inchiesta ‘Angeli e demoni, stigmatizzarono il suo ritardo nel mettere il visto per notificare gli avvisi di fine indagine che arrivarono dopo le regionali del gennaio 2020. Lamentarono mancanza di serenità e perdita di credibilità dell’istituzione, e poi fu aperta l’istruttoria. Il Csm ravvisò "compromissione dell’imparzialità e dell’indipendenza di Mescolini per la lacerazione rapporti professionali in procura e fuori per l’appannamento della sua credibilità". Il tutto fu accompagnato da polemiche politiche sollevate dal centrodestra e da esponenti di partito che furono indagati in ‘Aemilia’, di cui Mescolini era stato il pm titolare. Le ragioni delle quattro pm furono sostenute al Csm dal consigliere Nino Di Matteo; l’organo decise poi il trasferimento del procuratore. Ora il ricorso di Mescolini, attraverso gli avvocati Guglielmo Saporito, Alessandro Gigli e Gaetano Scoca, è stato accolto

RAPPORTI IN PROCURA

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la carenza di istruttoria sulla divulgazione delle chat tra Mescolini e Palamara e il presunto danno nei rapporti con il personale, forze dell’ordine, Foro degli avvocati e ambiente esterno. Il Csm disse che nei colleghi e nella collettività "si ingenerò il dubbio che la direzione delle sue indagini avvenisse in base a personali convincimenti politici". Ma per il Consiglio di Stato, sarebbe stato importante raccogliere le dichiarazioni della polizia giudiziaria e delle forze dell’ordine: "Una lacuna istruttoria grave, tanto che le dichiarazioni del procuratore della Corte d’Appello Ignazio De Francisci depongono in senso opposto". E poi le quattro pm dissero che c’erano problemi con forze dell’ordine e personale, "ma i pm Giacomo Forte e Marco Marano non ne fecero minimo cenno". Prosegue il tribunale amministrativo di secondo grado: "A ben guardare, il tutto si riporta alle dichiarazione del pm Pantani (...). Ma la vicenda, per come emerge dalla ricostruzione fatta dall’avvocato Celestina Tinelli, si presta piuttosto a essere interpretata come una manovra nettamente politica" contro di lui. L’insufficienza del quadro istruttorio emerge anche dal pm Salvi, "in cui si coglie come le divisioni all’esterno della Procura seguissero le linee degli schieramenti politici". Lei riferisce di averlo convinto a togliere il cartello col divieto di bussare che lui mise alla porta. Il pm Stignani disse che la spaccatura del Foro "l’ho vista solo sui giornali". De Francisci "parlò sì di levata di scudi verso coloro che partecipavano alle chat, ma evidenziò anche le divisioni interne alla magistratura" sul caso.

LA POLITICA

Per il Csm "vi era la diffusa convinzione non solo nell’ambiente giudiziario di rapporti privilegiati con una parte politica": ma per il Consiglio di Stato "non vi sono elementi probatori tali da dimostrare l’esistenza di una simile convinzione al di fuori dell’ambiente giudiziario". E "non vi sono elementi da cui si possa trarre alcun sospetto di parzialità del magistrato nei confronti del sindaco di Reggio (Luca Vecchi, ndr), la cui posizione relativamente ai bandi comunali (emersero contrasti con le pm) sarebbe stata, infatti, di recente archiviata".

AEMILIA

Il Csm ravvisò la perdita di credibilità anche riguardo all’inchiesta da lui condotta in Dda. Per il Consiglio di Stato questa valutazione "è sproporzionata e tace sul ruolo che lui ebbe alla Dda, basata solo su illazioni calunniose di un imputato, senza che vi siano elementi di parzialità sul territorio regionale e anzi vi sono elementi contrari ricavabili dal procuratore generale della Corte d’Appello di Bologna. Le pesanti ombre di parzialità politica non considererebbero che l’importante indagine Aemilia non solo non può identificarsi con Mescolini, ma ha trovato conferma nei vari giudizi scaturiti".