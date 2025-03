Rivalta, cimitero: altro furto di rame: "È una vergogna"

Un altro episodio di "sciacallaggio" a danno dei cimiteri: tantissimi i colpi messi a segno non solo in città ma anche in provincia, dalla Val d’Enza alla prima collina. Il furto di rame è stato segnalato ieri, via social, da un residente di Rivalta: "Devastate tombe per rubare gronde di rame – si legge –. Io dico, ma come si può arrivare anche solo a pensare di fare un atto del genere, soprattutto in un cimitero dove i propri cari riposano". E il peggio, secondo quanto dice il cittadino, è che non c’è "nessun apparecchio di videosorveglianza".