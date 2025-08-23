Rivalta, dubbi sulla Reggia: "Un gioiello incompiuto. Servirebbero più eventi"

Dopo la polemica sollevata nei giorni scorsi da una cittadina – che denunciava la chiusura del punto ristoro, bagni inaccessibili, incuria e bambini che giocavano nelle fontane – siamo tornati alla Reggia di Rivalta per verificare la situazione e raccogliere le impressioni dei visitatori.

La zona, rinnovata e inaugurata meno di due mesi fa, comprende un enorme parco che resta aperto dalle 8 alle 24 e attira quotidianamente tante famiglie, sportivi e curiosi. Per quanto riguarda la Reggia stessa invece, al momento è completamente chiusa, compreso il giardino posteriore.

La verifica sul posto ha confermato alcune criticità, ma anche smentito alcune delle accuse: come anticipato dal Comune, i bagni sono funzionanti, seppur nascosti dietro al chioschetto; mentre è vero che il ristoro resta chiuso, perché il bando comunale per la gestione è andato deserto. Al momento l’unico servizio è garantito da un food truck provvisorio.

La questione più evidente riguarda dunque la mancanza di servizi e l’incertezza sul futuro. Se tutti i visitatori riconoscono il grande valore dell’opera e il suo potenziale per la città, molti temono che l’area finisca abbandonata o non sfruttata a dovere.

Jacopo Ravarotto, reggiano, sottolinea i lati positivi e le fragilità: "È molto bella, ma resta la paura che non duri: è un’area enorme, con tanti giardini e molta acqua da curare. Per l’estate servono più zone d’ombra, perché dopo le 10 è difficile stare al sole. Il bar è fondamentale, la gente qui viene anche per bere qualcosa. Però la cosa positiva è che non ci sono atti vandalici, segno che il posto viene rispettato".

Un entusiasmo condiviso anche da Giulia Ganapini di Rivalta, che ricorda com’era la zona prima della riqualificazione: "Quando qui c’erano solo campi coltivati non avrei mai immaginato di rivedere la Reggia così. È un luogo che la città si meritava, ben organizzato e finalmente restituito ai cittadini. Mancano però giochi per bambini e spazi d’ombra. Il punto ristoro, se sempre aperto, sarebbe un valore aggiunto".

Tra le voci raccolte spicca anche quella di Francesco Montisano, direttore del Professional Music Institute di Reggio, sassofonista e autore di musiche per la televisione. un professionista che di eventi se ne intende: "Questo posto potrebbe essere uno dei più belli per fare eventi, a Reggio non ce ne sono così. Si potrebbero organizzare rassegne Jazz o festival di livello, senza rovinare l’ambiente. Non capisco perchè il punto ristoro sia chiuso, è assurdo vista la quantità di persone che vengono".

Infine, più critico, Marco Gaddi costruttore originario proprio di Rivalta ma che oggi vive a Manchester: "Il bar chiuso è un’occasione persa. L’area è bella ma troppo cementata, con poca ombra anche per i bambini. E poi perchè questo spazio non viene sfruttato per eventi come un cinema estivo?".

Dal coro di voci emerge un quadro chiaro: la Reggia è percepita come un investimento prezioso, unico e affascinante, ma rischia di perdere slancio senza eventi, manuntenzione e servizi adeguati.