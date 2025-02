Rivalta nel dolore: muore a 14 anni Alice Vasirani

Reggio Emilia, 20 febbraio 2025 – La comunità di Rivalta, alle porte di Reggio Emilia, è sconvolta per la morte di Alice Vasirani, una 14enne bellissima e solare, che da circa un anno lottava contro una terribile malattia.

La ragazzina, che frequentava il Bus in città, si è spenta ieri sera, lasciando nel dolore la mamma Chiara, il papà Davide, il fratello Luca, la sorella Giulia, i nonni Silvana e Natale, Iole e Giuseppe, gli zii don Roberto Bertoldi ed Enrica.

I funerali si svolgeranno sabato 22 febbraio alle 14 partendo dalla Casa Funeraria Croce Verde in via della Croce Verde di Reggio Emilia, per la chiesa parrocchiale di Rivalta, dove verrà celebrata la Santa Messa; poi si proseguirà per il cimitero locale dove avverrà la tumulazione.

La camera ardente sarà allestita oggi alle 16 (la Casa Funeraria Croce Verde sarà aperta dalle 8 alle 19).

Stando alle volontà della famiglia, per chi volesse ricordare Alice, non fiori ma eventuali offerte al Gruppo Scout Rivalta 1, Iban: IT86D0707212803000000102598.

Domani, venerdì 21 febbraio nella chiesa di Rivalta alle 21 si terrà un momento di preghiera. La famiglia ringrazia anticipatamente quanti parteciperanno alla cerimonia.