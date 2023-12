Rivalta non sta nella pelle. Inaugurata la Bretella: "Son 40 anni che aspetto"

Alla rotonda tra via della Repubblica e via Conforti, ieri a Rivalta, mancava solo lo champagne da stappare in stile podio di Formula 1. Un nutrito gruppo di cittadini si è riunito all’inizio di quella che è, ufficialmente, la prima parte aperta al traffico della ormai stranota Bretella. Il collegamento tra via della Repubblica e via Bedeschi è stato creato per far sfogare buona parte della viabilità, special-mente quella dei mezzi pesanti, su quel tratto e non più su via della Repubblica.

"Prima di tutto voglio ringraziarvi per la pazienza che avete avuto" ha detto il sindaco Vecchi in piedi sullo spartitraffico a mò di palco rialzato, suscitando una risata collettiva. "Questa è una giornata storica – ha aggiunto – attesa da oltre vent’anni". "…quaranta!" lo correggono i presenti, e via ancora a ridere. "Il consiglio comunale ha di recente deliberato l’ulteriore stanziamento di 1 milione euro per il secondo stralcio – ha poi proseguito il sindaco, affiancato dall’assessore ai lavori pubblici Nicola Tria –. Manca poco all’avvio dei lavori, per una spesa totale di circa 9 milioni (tre per il primo stralcio e sei per il secon-do, ndr)".

Il piano prevede infatti un ulteriore tratto di connessione tra la Bretella e la Variante di Canali e quindi con la tangenziale Sud-Est; questo secondo e ultimo stralcio viene progettato e realizzato dalla Provincia.

"I benefici di questo intervento – ha quindi concluso Vecchi – non sono né saranno riconducibili solo alla zona di Rivalta, ma a tutto il sistema di viabilità della città". È bastato qualche minuto per passare dalla ritualità del taglio del nastro, alla goliardia di clacson suonati dalle prime auto che sono passate dalla Bretella. Autisti che si sono fatti trascinare dall’entusiasmo, col finestrino abbassato a godersi gli applausi, in un clima insospettabilmente primaverile; altri invece perplessi da tutta questa gioia, inconsapevoli di far parte a quello che per i residenti di Rivalta è praticamente un miracolo. "Sono più di vent’anni che aspetto la Bretella – dice Sergio Morini –. Non è bella, di più!".

Stefano Campani fa notare il cartello che vieta il traffico ai camion che dalla collina arrivano su via della Repubblica, deviandoli quindi sulla nuova Bretella. "Io abito a duecento metri da qui – spiega – e da sempre c’è una situazione di traffico e smog terrificante. Il divieto per i tir, che mi fanno tremare il letto, per me fa già un’enorme differenza". "Attendevamo quest’opera da decenni, per noi oggi è quasi festa nazionale" conclude ridendo. Un’altra famiglia residente vicino alla nuova Bretella ha partecipato collettivamente: mamma, figli, nonna e nonno, quest’ultimo munito di fotocamera digitale con cui ha immortalato tutti i passaggi dei lavori, dal disboscamento fino all’inaugurazione. "La mattina soprattutto qui era abbastanza invivibile – conferma la mamma –. Si rimaneva paralizzati nel traffico, dove potevi arrivare in un quarto d’ora alla fine ci mettevi almeno venticinque minuti. Ne avevamo proprio bisogno".