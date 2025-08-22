Rivalta, la Reggia è ‘in ferie’: “Caffetteria e bagni chiusi”. E il bando del bar va deserto

Reggio Emilia, 22 agosto 2025 – Un inizio in salita. La Reggia di Rivalta, inaugurata poco meno di due mesi fa alla presenza di una folla gremita e dell’amministrazione comunale, ha suscitato in breve tempo molta curiosità nei cittadini in quanto luogo profondamente simbolico e spettacolare. Con i suoi 25 ettari di giardini storici e paesaggi rinnovati, lo spazio restituito alla comunità è stato definito dallo stesso primo cittadino Marco Massari “un progetto che ha cambiato il volto e la fruibilità di un quadrante della città”, destinato a diventare “un punto di riferimento non solo per i residenti ma anche per i turisti”.

Tutto bellissimo, ma c’è un ma. O forse anche più di uno. Proprio la grande affluenza infatti sta facendo emergere alcune criticità, a partire dal servizio ristoro, ancora non attivo. Con una mail mandata in redazione una lettrice ha raccontato la sua esperienza dopo una passeggiata con i nipotini e il cane nel grande spazio rinnovato: “La visuale è molto d’impatto – si legge nella lettera –. Peccato che il bar fosse chiuso e così pure il chioschetto che funge da ristoro. I bambini avevano sete e non abbiamo trovato una fontanella in tutta l’area. Sarebbe importante la presenza di un punto di ristoro, anche perché i servizi igienici non erano accessibili e comunque insufficienti per un’area così grande”.

Le lamentele della cittadina però non si fermano qui: “Ho notato inoltre che alcune piante sembrano già sofferenti, nei vialetti la pacciamatura in corteccia è sparigliata, nelle aiuole c’erano cartacce e bicchieri di plastica abbandonati. Le fontane, poi, erano piene di sassi e una presentava una schiumetta biancastra. Vicino alle fontane esiste un cartello piccolo e quasi invisibile che dice che è vietata la balneazione e l’acqua non è potabile...c’erano bimbi che ci sguazzavano bellamente! Ora non vorrei fare l’uccellaio del malaugurio ma, secondo me, il parco necessita di un guardiano altrimenti in poco tempo si andrà verso un degrado annunciato.

Il Comune , interpellato in merito, non si è fatto attendere e ha risposto prima ringraziando per le osservazioni, e poi spiegando che “la recente apertura ha attirato un numero molto elevato di visitatori, segno dell’apprezzamento della cittadinanza. Proprio l’uso intenso può mettere in evidenza criticità e nuove esigenze funzionali che vengono monitorate quotidianamente con l’obiettivo di garantire la migliore fruizione nel rispetto del parco stesso”.

Sul nodo centrale del servizio ristoro, dal Municipio fanno sapere che “il bando di gestione della caffetteria pubblicato in aprile, quando ancora il parco non era aperto al pubblico, non ha avuto esito positivo”. Un risultato amaro, che ha costretto l’amministrazione a correre ai ripari pubblicando un nuovo bando nel mese di settembre. Intanto, nell’attesa, “da luglio è attivo un servizio di food-truck che ha raccolto il gradimento dei visitatori”.

Per quanto riguarda le altre osservazioni, il Comune chiarisce che “sono presenti due fontanelle di acqua potabile, collocate a metà del boulevard perimetrale sud e nord. La loro presenza è segnalata nella cartellonistica, ma si intende provvedere a rendere la segnaletica più chiara e visibile”. Sui servizi igienici, che “presso il padiglione destinato a caffetteria sono disponibili tre toilette (uomini, donne e persone con disabilità), accessibili ai visitatori in modo autonomo rispetto al bar”, ma che comunque “l’amministrazione verificherà con urgenza se fossero chiusi ed eventualmente il motivo”.

E sulle fontane ornamentali, viene specificato che “la manutenzione ordinaria viene effettuata con cadenza settimanale. Le ultime operazioni straordinarie di pulizia si sono svolte il 14 agosto. Nel periodo di Ferragosto, a causa delle elevate temperature e dell’elevatissimo afflusso di persone, le attività di sanificazione dell’acqua sono state intensificate: la schiuma bianca osservata è effetto di tali trattamenti”. Infine, sulla pulizia e manutenzione del verde, l’amministrazione si limita a sottolineare che la “la pulizia del parco è garantita da un servizio dedicato gestito da Iren, mentre la manutenzione delle aree verdi è affidata a un servizio specifico”.

Insomma, come conclude il Comune: “Il Parco della Reggia di Rivalta è stato appena inaugurato e la grande affluenza conferma la validità del progetto. Al contempo, l’uso intensivo mette in luce alcuni aspetti organizzativi sui quali l’amministrazione comunale sta intervenendo con attenzione”.