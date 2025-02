Rivalta stretta nel dolore. Alice Vasirani muore a 14 anni. Domani pomeriggio l’ultimo saluto

Ha affrontato la rarissima malattia che l’aveva colpita un anno fa, nel modo in cui riescono a farlo i giovani: con energia, ottimismo e la voglia di guarire per continuare a seguire il proprio sentiero. E con una profonda fede cristiana, che la animava sin da piccola. Purtroppo dobbiamo usare i verbi al passato perché Alice Vasirani, 14enne di Rivalta, alla fine non ce l’ha fatta e ha lasciato la vita terrena mercoledì sera, "volando in cielo" come ha scritto in un toccante messaggio lo zio, don Roberto Bertoldi, parroco di Sant’Anselmo, e passando "dalle mani meravigliose di mamma, papà, Luca e Giulia alle mani del Padre". Parole a cui è seguito un ringraziamento agli amici e alle persone che la conoscevano "per quello che siete e per quello che farete: siamo nelle vostre mani e nelle mani di Dio, perché portare tutto questo senza di Lui è davvero impossibile".

Un Dio da sempre presente nella vita di Aly, attiva sia nella parrocchia dove viveva che nel gruppo Scout di Rivalta, dove il padre, Davide Vasirani, è uno dei responsabili. La scomparsa dell’adolescente ha tuttavia colpito nel suo insieme tutta la comunità della frazione alle porte di Reggio anche perché Alice, che frequentava l’istituto Blaisce Pascal in città, era conosciuta come una persona bellissima e solare, nonostante la dolorosa convivenza con l’avversità che l’aveva colpita.

Nel corso della lotta contro la rara patologia che l’affliggeva e nonostante un complesso intervento affrontato a Bologna, non aveva mai smesso, nei limiti che le sue condizioni fisiche le consentivano, di portare avanti le sue attività preferite. "È sempre stata attiva in parrocchia e con gli scout – così la ricorda don Riccardo Mioni, presule di Rivalta – cercando di restare il più possibile positiva e serena, nonostante tutto. Con il sostegno incredibile della sua famiglia è riuscita a fare in modo che, chi era all’oscuro della sua situazione, nemmeno si rendeva conto che fosse ammalata".

Per ricordarla questa sera alle 21, presso la chiesa di Sant’Ambrogio, a Rivalta, si terrà una veglia animata dal suo gruppo Scout. I funerali di Alice, che lascia la mamma Chiara, il papà Davide, il fratello Luca, la sorella Giulia, i nonni Silvana, Natale, Iole, Giuseppe e gli zii don Roberto ed Enrica, si svolgeranno domani alle 14, partendo dalla Casa Funeraria della Croce Verde per la chiesa parrocchiale di Rivalta dove si terranno le esequie. Al termine delle quali il corpo di Alice riposerà nel locale cimitero. La camera ardente, in Croce Verde, sarà aperta oggi dalle 8 alle 19. Per volontà della famiglia chi volesse ricordare la giovane, potrà fare un’offerta al Gruppo Scout Rivalta 1; iban: IT86D0707212803000000102598.

Gabriele Gallo