Rivalutata la figura del fratello : "Ricostruzione credibile e coerente. È estraneo al contesto criminoso"

Alì Haider ha dato "una ricostruzione articolata, coerente e credibile degli eventi quantomeno nel loro nucleo essenziale".

Così i giudici di secondo grado hanno valutato il contributo del giovane fratello di Saman Abbas, che è costituito parte civile e ha ottenuto in Appello 50mila euro di provvisionale.

Se per il tribunale reggiano, dal confronto tra le versioni dei fatti da lui rese dapprima nell’incidente probatorio – udienza davanti al giudice in fase di indagini preliminari – e poi nel dibattimento, lui non risultava attendibile e molte erano le contraddizioni, opposto è stato il giudizio del tribunale di Bologna, che ha sostanzialmente accolto la tesi sostenuta in primo grado dal pubblico ministero Laura Galli, e in Appello dal sostituto procuratore generale Silvia Marzocchi e dal pm Maria Rita Pantani.

Nel processo reggiano erano state le difese a insistere perché lui fosse di nuovo ascoltato in aula, fatto a cui l’accusa si era opposta. Poi Haider è stato rilasciato nuovamente in Appello: "Solo attraverso un contesto valutativo caratterizzato da neutralità, ascolto empatico e assenza di pressioni temporali, è stato possibile ottenere una graduale emersione della consapevolezza e della narrazione dei fatti". Ai giudici di Bologna "non sfugge la presenza di dettagli proferiti da lui e apparentemente non confermati da alcun elemento oggettivo, tuttavia ciò non è sufficiente a scalfire la sua attendibilità".

Ad esempio la riunione in cui avrebbe sentito i parenti parlare di "scavare" o l’essere stato raggiunto nel letto dallo zio Danish Hasnain dopo l’omicidio: "Non sono elementi smentiti dalle risultanze processuali perché le immagini video posticipano solo di alcune ore l’ingresso di Hasnain nella casa dove sj trovava Haider e non sono indici di alcuna volontà di mentire".

Viene dipinto "giovane che vive in un Paese che non sente come suo, quasi esclusivamente in un microcosmo costituito dal proprio clan familiare, viene improvvisamente privato della propria scelta, certamente un punto fermo affettivo per lui, e abbadonato dai genitori".

Si parla di "assoluta estraneità al contesto criminoso"; anzi è stato considerato dai familiari "un impiccio alla consumazione del delitto". Il fatto che lui avesse mostrato ai genitori il proprio cellulare che conteneva lo scambio di messaggi tra Saman e il fidanzato Ayub Saqib "fu assolutamente avulso dalla prospettazione delle conseguenze concrete": "Lo avrebbe fatto nel convincimento che al più la sorella sarebbe stata redarguita o punita".

A lui "non fu dato alcun preavviso né della partenza dei genitori" verso il Pakistan: nel telefono di Haider "fu trovato uno screenshot con i codici bancomat del madre Shabbar Abbas, fatto la notte stessa dell’omicidio per consentirgli di attingere ai risparmi e di sopravvivere", fatto che Haider ha riferito in secondo grado affermando di aver saputo del viaggio in Pakistan "la sera prima", dopo che i genitori erano rientrati dal vialetto dove avevano condotto Saman. E neppure fu avvisato "della successiva fuga verso il confine coi restanti parenti".

