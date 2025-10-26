Rivivono i sette fratelli Cervi. Adelmo striglia i giovani: "Lottiamo, tutti insieme"

"Dove sono i miei figli? Dove?… sento un dolore enorme…Vorrei chiudere i vostri occhi, toccare quei volti impolverati, vorrei vestirvi…dove siete? Dove posso piangere? Dove?". L’urlo di madre Genoeffa Cocconi, per i suoi 7 figli, i fratelli Cervi, interpretata da Elisa Lolli, squarcia il silenzio e il cuore. È iniziato il rito del funerale, il primo corteo per lo spettacolo ‘II 7 Cervi hanno arato la terra e, cadendo, l’hanno seminata’ in attesa del debutto al teatro Ariosto, avvenuto in serata. E, lì, a Casa Cervi, a Gattatico, la gente inizia a fluire dal mattino, insieme alle formazioni partigiane reggiane e di parma. "Sono con noi, continuano a camminare con noi se noi continuiamo a camminare con loro".

Albertina Soliani (presidente istituto Cervi), a 82 anni dal 28 dicembre 1943, con la sua voce attraversa il silenzio che avvolse la morte dei sette fratelli e di Quarto Camurri, cui è stata data degna sepoltura il 28 ottobre del ’45. "Quando c’è il tiranno non c’è umanità, non c’è pietà – dice –, ma dopo la Liberazione il popolo tornò a camminare insieme. L’antifascismo era, ed è, la difesa dell’umanità e della democrazia. Le nuove generazioni capiranno se noi sapremo mostrare che ci crediamo: la dignità, la non violenza, l’amore per la libertà sono la stessa cosa". Ad aprire il corteo per il cimitero di Campegine e raggiungere la Tomba di Famiglia dei Cervi, i sindaci Alessandro Spanò (Campegine), Daniele Finucci (Gattatico), Alessandro Santachiara (Campagnola) in rappresentanza anche della Provincia, Fabio Spezzani (Baiso), Fabrizio Ferri (assessore S. Ilario). Uno stacco musicale dei Violini di Santa Vittoria, con dolcissime polke e valzer penetra nell’animo. Il corteo si muove a passi cadenzati. Adelmo, figlio di Aldo: "Del funerale mi ha raccontato la mamma, Verina. Forse, questo rito lo facciamo tardi, ma è importante che si sia fatto. Mio padre non voleva un mondo di ricchi e poveri, di sprechi e miseria. Voleva giustizia, uguaglianza. Per ricordare lui e i suoi fratelli non servono i fiori, bisogna farlo con le azioni, continuando a lottare e a testimoniare per un mondo più giusto".

Fra la folla Marco Mietto (assessore alla Cultura di Reggio): "Quando i testimoni non ci saranno più, la memoria potrà sopravvivere solo se cambierà linguaggio, se diventerà racconto condiviso. Questo percorso è un’occasione di apprendimento". Il corteo si ferma, tutti i ragazzi delle scuole medie di Campegine si uniscono al corteo, che ‘si gonfia’ di gente, che segue. La musica coinvolge studenti e folla, che sfora il migliaio. Davanti alla tomba, il Coro piccolo dello spettacolo ricorda i 7 fratelli: Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio, Ettore. La testimonianza più struggente è di Maria Morotto, 94 anni, figlia di Diomira (una delle 2 sorelle dei 7 Cervi). Seduta sul basamento della tomba di famiglia, dice: "Provo un dolore fortissimo, quello rimane come allora. Avevo 14 anni al tempo del funerale, c’era tantissima gente, ancor più vivido è il funerale della nonna Genoeffa, c’era tutto il paese". Accanto a lei Anna Bigi, figlia di Maria Cervi e nipote di Antenore, commossa: "È stata una cerimonia toccante, bella, profonda e significativa". Alessandro Spano (sindaco Campegine) chiosa: "Ai ragazzi che sono qui dico: ricordate questi dolori, perché non accadano mai più". Dalle 19 alle 20.30 un corteo ha sfilato dal poligono di tiro di Reggio, dove furono fucilati i sette fratelli 82 anni fa, al teatro Ariosto per lo spettacolo.

Mariagiuseppina Bo