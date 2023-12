Rivoluzione Brescello

Ancora qualche ora e basta trattative: domani alle ore 19 chiuderà il mercato dei dilettanti. Partendo dall’Eccellenza, in sei lasciano il Brescello Piccardo. Salutano Lorenzo Bertoli (difensore del 2000 che andrà al Cervo a titolo definitivo), Francesco Boselli (attaccante del 2003, anche lui giocherà al Cervo ma in prestito), Mamadou Togola (centrocampista del 2001), Lorenzo Benassi (punta 19enne), Filippo Mazzoni (centrocampista 19enne), e Simone Tagliavini (punta del 2004). Il Fabbrico, invece, ne ha salutato solo uno: il difensore del ’99 Boubacar Diaw giocherà per l’Agazzanese. Amarildo Sula, attaccante classe 1998, dopo l’esperienza con l’Atletic Progetto Montagna potrebbe approdare al Maranello, in Prima. E a proposito di Prima categoria: la FalkGalileo saluta due attaccanti. Il 31enne Octavian Popovici potrebbe finire al Boca Barco, mentre cercherà squadra il classe 2002 Kevin Dedja. La Virtus Correggio ha prelevato dal Cavezzo il centrocampista Alessandro Tabarroni, giovane del 2003. Per uno che entra, ecco due partenze. Matteo Soncini, difensore del 2004 (diretto verso la Sammartinese), e Fabio Bertacchini, centrocampista del 2004. La Virtus Libertas si è separata dal bomber Andrea Ierardi, classe 1985: diverse le squadre interessate ad un attaccante molto prolifico come lui. In Seconda categoria tanto movimento al Santos. Il volto nuovo è quello di Gabriele Bonacini, mediano del 1988 che era al Celtic Cavriago (ex, tra le altre, anche di Montecavolo e Barcaccia). Salutano, invece, in tre: il duttile Gabriele Rinaldi, classe 1999 che andrà in Terza al Fogliano, il centrocampista del ’96 Claudio Ippolito (andrà in Puglia), e Roberto Redeghieri, punta 27enne che è diretta verso lo Sporting Cavriago. Capitolo svincolati (chi si libera ora potrà trovare squadra fino al 5 gennaio): Alessandro Davitti (punta del 2000) lascia il Castellarano, Matteo Bartoli (difensore 36enne) saluta la Povigliese, il portiere del 2001 Piero Burigana non proseguirà a Fabbrico, e Luca Mussini (punta del ’96) saluta il Daino Santa Croce.

g.m.