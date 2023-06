Rivoluzione Coopservice "Soci o dipendenti? I lavoratori scelgano"

di Gabriele Gallo

L’anticipazione pubblicata ieri dal Carlino in merito al radicale mutamento del settore vigilanza del colosso cooperativo reggiano Coopservice, ha trovato puntuale, e ufficiale, conferma nel pomeriggio di ieri, quando il management dello stesso ha inviato una nota per precisare i dettagli dell’iniziativa, già riportati peraltro su queste colonne. In buona sostanza la nuova compagnia prenderà il nome di Istituto Vigilanza Coopservice Spa, abbandonando lo status di cooperativa; con tutti gli annessi e connessi che hanno portato, prima nella "camera caritatis" dell’assemblea dei soci, poi con la costituzione di un "Comitato Autogestito", 200 dei 1400 soci lavoratori dell’azienda (su un totale di 3258 addetti) ad esprimere diverse riserve sull’operazione.

Nel concreto i dubbiosi, rappresentati dall’avvocato Erica Romani, chiedono in particolare garanzie sul fronte dei livelli occupazionali, sui costi del passaggio da socio dipendente di cooperativa a socio sovvenzionatore di Spa, nonché la restituzione dei conferimenti versati negli anni di lavoro precedenti a questa cessione di ramo d’azienda. Istanze alle quali la dirigenza aziendale ha scelto, al momento, di non rispondere né in sedi istituzionali, né a mezzo media. Nel comunicato tuttavia si rendono noti i vertici della nuova società, che sarà guidata da Roberto Olivi, che già presiede Coopservice e seguirà direttamente anche questa nuova creatura, con Michele Magagna alla vicepresidenza e Antonio di Prima chiamato a ricoprire il ruolo di amministratore delegato.

Nel Cda anche i consiglieri Andrea Cattini e Salvatore Fiorentino.

Prima di formalizzare la nascita della Newco, Coopservice ha siglato un’intesa con le principaliorganizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e poi, in via separata, con Ugl. Tutti i lavoratori passeranno nella nuova società mantenendo lo stesso inquadramento contrattuale; scegliendo se restare soci sovventori, con i benefit previsti dai programmi aziendali o passare allo status di dipendenti.

"L’operazione si inquadra in un piano strategico – ha dichiarato Roberto Olivi - che prevede ingenti investimenti nel quadriennio 2023-2026 per garantire lavoro e sviluppo in un settore, quello della Security, divenuto sempre più difficile". Con questa operazione ad avviso dello stesso manager, "non facciamo altro che dotarci di una forma giuridica che ci consente di lavorare per ambiziose alleanze future con l’idea di mantenere il controllo per valorizzare la nostra storia. Una storia virtuosa che per proseguire ha bisogno di nuovo slancio, di un cambio di paradigma". Nelle quattro, su sette, assemblee dei soci sinora svolte, compresa quella di Reggio, Coopservice fa sapere che oltre il 95% dei soci ha approvato le modifiche statutarie e regolamentari.