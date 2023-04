Rivoluzione partigiana I cattolici si prendono il palco dopo il corteo L’Anpi ‘solo’ in platea

Una rivoluzione partigiana. Per la prima volta, sul palco di piazza Martiri 7 Luglio alla festa della Liberazione di martedì, l’intervento istituzionale in rappresentanza dei partigiani non sarà per bocca dell’Anpi. A prendere la parola, anziché Ermete Fiaccadori, presidente della più grande associazione partigiana, sarà Beppe Pagani, ex consigliere regionale del Pd nonché presidente dell’Anpc. Ossia l’associazione nazionale partigiani cristiani già da tempo attiva a livello nazionale (nata nel 1950, fondata da Enrico Mattei). Ma la sezione reggiana si è costituita a inizio 2022. È Storia il fatto che il mondo partigiano sia spacchettato al suo interno tra rossi e bianchi, da una parte i combattenti comunisti e dall’altra i cattolici. Così come sono Storia – con tante pagine ancora buie – uccisioni di preti o uomini di chiesa che riportano al famoso "Chi sa parli" del compianto Otello Montanari che fu espulso dall’Anpi di cui è stato dirigente. L’Anpc, dopo la sua nascita a livello locale (tra i ‘padri fondatori’, oltre a Pagani, anche il deus ex machina dei Cattodem Pierluigi Castagnetti, l’assessore al welfare Daniele Marchi, Marcello Stecco, assessore a Gualtieri e segretario della stessa Anpc, ma anche Stefano e Prospero Fioroni dello storico partigiano montanaro Romolo) ha lottato per essere riconosciuto e contare alle manifestazioni istituzionali. E dopo diversi incontri anche davanti al presidente della Provincia Giorgio Zanni, è stata istituita – nonostante qualche mal di pancia dell’Anpi – una turnazione tra le realtà partigiane antifasciste nelle celebrazioni e commemorazioni sul territorio. Decidendo così che per questo 25 Aprile, a parlare dopo il sindaco Luca Vecchi nel cerimoniale sarà proprio Beppe Pagani dell’Anpc. Che è forte anche di un importante simbolo: il partigiano cattolico Giorgio Morelli, al secolo ‘Il Solitario’, fu il primo che il 24 aprile 1945 entrò nella Reggio liberata dai nazifascisti sventolando la bandiera tricolore. Morelli poi venne ucciso all’età di 21 anni nel ’47 per mano dei partigiani comunisti in un agguato.

Daniele Petrone