Rivoluzione Reggio Children. Fabbi diventa ’plenipotenziario‘. Il metodo educativo si rinnova

Rivoluzione Reggio Children. Per la prima volta dall’istituzione della galassia creata dal grande maestro dei pedagogisti Loris Malaguzzi, c’è un "plenipotenziario" alla governance. Cristian Fabbi, già presidente di Reggio Children srl, è diventato anche direttore della Fondazione Reggio Children dopo aver vinto il bando a fine anno (rilevando Giuseppe Zizzo). Le due realtà che fanno parte della stessa scatola sono sempre state due binari paralleli: la srl si occupa – tra le tante cose – degli aspetti economici, delle aperture delle scuole, della vendita dei corsi fino alla protezione del marchio del Reggio Approach; mentre la Fondazione ha più una funzione sociale, di promozione del metodo e della progettazione con partnership di lusso (da ultimo quella con Lego). Ora il dirigente guastallese Fabbi farà da "ponte" fra le due. Un cambio di passo che va nell’ottica di un’ottimizzazione sinergica e di una maggior integrazione, ma soprattutto nella direzione di una vera riorganizzazione.

Rinnovare e modernizzare il modello educativo per restare al passo coi tempi, questi gli obiettivi. Una trasformazione che non a tutti è piaciuta. Ci sono state discussioni e anche qualche malcontento interno. Dovuto al fatto che Fabbi ha sia una nomina politica (fortemente voluto dall’assessora all’educazione del Comune in carica Raffaella Curioni, nonché espressione dell’area afferente al consigliere regionale Andrea Costa) da presidente della srl, sia un ruolo manageriale ottenuto tramite concorso. Ambiti che secondo lo zoccolo duro delle pedagogiste di Reggio Children avrebbero dovuto restare separati o quantomeno se ne sarebbe dovuto riparlare con la futura Amministrazione essendo ormai prossimi alle elezioni. Ma alla fine tutto è stato avvallato. A fare da garante sarà comunque la presidente del Cda della Fondazione, Carla Rinaldi.

Cda che ha approvato intanto il bilancio 2023 in pareggio, con un ricavi per oltre un milione di euro, di cui entrate da partner di progetto per circa 690mila euro. "La nostra è stata una svolta sul piano dei contenuti e dell’identità. Dal 2024, rafforzeremo la nostra presenza internazionale grazie a nuovi progetti di solidarietà e ricerca, soprattutto nelle aree problematiche del mondo", ha detto la Rinaldi.

Oltre ai diversi importanti progetti portati avanti con i partner, Fondazione Reggio Children controlla la società Pause – Atelier dei Sapori e gestisce il progetto Remida – Centro di Riciclaggio Creativo con Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune e Iren. In cantiere per quest’anno la continuazione del progetto ‘Per’ con Lego, ‘Abitare il Paese’ col consiglio nazionale degli architetti e i laboratori all’ex Mangimificio Caffarri.