Rizzuto gol Il Cervarezza piega il Leguigno

CERVAREZZA

1

LEGUIGNO

0

CERVAREZZA: Malpeli, Castellana, Iori, Buffagni, Cani, Ruopolo, Nappello, Leoncelli, Rossetti, Rizzuto ,Stradi (10’st Fiori). A disp.: Veroni, Balisa, Gaspari, Ricò, Magliani, Zoncheddu. All.: Cecchi

LEGUIGNO: Tarabelloni, Morani, Mercati (41’st Favali), De Rinaldis, Som, Colman Castro, Matteo Ghirelli (10’st Spadacini), Guidetti (41’st Alinovi), Aliu, Selleri, Falbo. A disp.: Pinotti, Benvenuti, Rabotti, Gualerzi, Davide Ghirelli, Costoli. All.: Rossi

Arbitro: Muoio (Bonafini e Spessotto)

Rete: Rizzuto al 18’pt Note: spettatori 450 circa. Ammoniti Colman Castro e Iori. Angoli: 3-4. Recuperi: 2’ e 5’. Nei Giovanissimi 5-1 in rimonta per il Leguigno: gol di Rinaldi (2), Grande, e Dellagiovanna. Per il ‘Cerva’ gol di Roberto.

Ha la firma di Antonio Rizzuto la preziosa vittoria di misura dei campioni in carica del Cervarezza sul Leguigno: una magia all’incrocio che regala i tre punti ai suoi in una partita non bellissima. E dire che Rizzuto avrebbe segnato anche il secondo: anzi no, anzì si, anzi no.

Andiamo con ordine, partendo dal gol vittoria: siamo al 18’ quando Rizzuto recupera una palla dal vertice dell’area di rigore destro, e fa partire uno spettacolare arcobaleno di sinistro che si spegne sotto l’incrocio, "dove la nonna nasconde i vasetti di marmellata", come direbbe il giornalista Nicola Roggero. Poi andiamo alla ripresa: siamo al 22’, e proprio mentre si alza un fortissimo vento (con sabbia) che condizionerà il finale, ecco un episodio che ironicamente molti presenti hanno definito da "Var", che però al Montagna ancora non c’è.

Rossetti tira verso il secondo palo, e Rizzuto segna il più facile dei gol. Il primo assistente alza la bandierina: annullato. Forti dubbi, perché sembra esserci un difensore del Leguigno quasi sulla linea di porta. In ogni caso decisione presa. Anzi, no: consulto arbitro-assistente, e gol assegnato. È 2-0, doppio Rizzuto. No, niente. Nuovo consulto, mentre le squadre protestano a turno, e nuova decisione, stavolta definitiva: il gol è annullato. Si resta sull’1-0, che il Cervarezza difenderà fino alla fine. Tornando al calcio giocato: nelle occasioni meglio il Cerva, con un clamoroso incrocio pieno colpito da Leoncelli nel finale, e poco prima è stato super Tarabelloni parando su un imprendibile Fiori (subentrato). Però onore al Leguigno, che ha messo tante palle dentro, rendendosi pericoloso con Alinovi (para Malpeli) e su un corner che Ruopolo per poco non trasformava in autorete (reattivo ancora Malpeli). Finisce così, e il Cervarezza riprende la marcia.