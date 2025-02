Robert Trevino sul podio della Filarmonica Toscanini

Robert Treviño è protagonista sul podio della Filarmonica Toscanini, stasera alle 20.30 al Valli. Il direttore d’orchestra messicano-americano, attualmente direttore musicale dell’Orchestra Nazionale Basca e direttore ospite principale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, è rapidamente emerso come uno dei più entusiasmanti maestri della giovane generazione che si esibisce oggi. Tra le altre orchestre dirette da Robert Treviño figurano la London Symphony Orchestra, la London Philharmonic, la Royal Philharmonic, i Bamberger Symphoniker, i Wiener Symphoniker, la Tonhalle-Orchester di Zurigo, l’Orchestre de Paris, la Filarmonica della Scala e la Filarmonica di Helsinki. Molto attesa la serata che celebra Mahler, una figura che contemporaneamente compendia il passato e apre la strada del futuro. E la Quinta – sua prima sinfonia puramente strumentale dopo la Prima – occupa un posto centrale nella sua produzione. Articolata in cinque tempi (i primi due e gli ultimi due come blocchi unitari in mezzo ai quali si colloca lo Scherzo) fu composta nelle estati del 1901 e del 1902, durante le vacanze annuali dal suo lavoro di direttore dell’Opera di Vienna. Nell’inverno precedente Mahler aveva conosciuto Alma Schindler. Nell’autunno del 1901 Mahler le chiese di sposarlo e la sinfonia, con la sua traiettoria dal lutto al trionfo, riflette questo sviluppo nella vita personale del compositore.

Biglietti: 40/35/30/20 euro.

Stella Bonfrisco