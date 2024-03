Roberta Biagiarelli racconta la tragedia del 1995 in Bosnia

Roberta Biagiarelli – questo pomeriggio alle 18 alla biblioteca di Santa Croce (in via Adua 57) – porta ’Srebrenica. Una storia di assedio’, spettacolo di cui è autrice e interprete. Diretto dalla regista Simona Gonella.

Un monologo testimonianza che ripercorre una delle vicende più tragiche della storia del Novecento, avvenuta nel cuore dell’Europa, in Bosnia-Erzegovina nel luglio 1995: il genocidio della popolazione musulmana di Srebrenica. La narrazione è articolata in un collage in bilico fra storia e testimonianza di un’esperienza personale, che intende far conoscere l’ultimo grande genocidio avvenuto in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. "Srebrenica avrebbe dovuto essere una lezione per l’Europa. E più in generale per tutto il mondo – dice Roberta Biagiarelli - ma ora siamo certi che non lo è stata. Dal 1998 abito e comunico la memoria di Srebrenica, standomene su un palco da sola per un’ora e mezza, in un assedio di parole, raccontando come si sia giocato a risiko con la vita di decine di migliaia di persone".

Ingresso libero.

Info:052585600.

Stella Bonfrisco