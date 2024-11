Roberta Fulci mercoledì a Castelnovo Monti

Dal 6 novembre tornano gli appuntamenti di "Autori in prestito", la rassegna curata da Paolo Nori, che nella sua prima parte della nuova stagione, tra novembre e dicembre, prevede nove incontri aperti al pubblico nelle biblioteche reggiane. Confermata la classica formula: gli autori raccontano al pubblico i libri, le musiche, i quadri, i film, e in generale le opere che li hanno convinti a fare il mestiere che fanno. Si comincia mercoledì 6 novembre alle 21 alla biblioteca Covri di Castelnovo Monti con ospite Roberta Fulci. Il 14 alle 21 ci si sposta a Novellara, alla sala civica Daolio, con Elena Bosi. Il 16 novembre alle 18 a Baiso ospite Roberto Mantovani. Il 20 novembre alle 21 in biblioteca a Boretto è atteso Telmo Pievani, il 24 novembre alle 18 a palazzo dei Principi di Correggio interviene Ludovica Lugli. Il 6 dicembre a palazzo Bentivoglio di Gualtieri parla Beatrice Salvioni, il 10 dicembre alle 21 a Bibbiano ospite Mattia Carratello, il 15 dicembre alle 18,30, Neri Marcorè (foto), è atteso alla sala Sassi della Corte Ospitale di Rubiera, il 18 dicembre alle 21 alla biblioteca di Guastalla sarà il turno di Anna Voltaggio.