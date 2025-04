Roberto Alfano e il potere della luce. Si parte il 24 aprile allo Spazio C21

In occasione della ventesima edizione del Festival di Fotografia Europea, giovedì 24 aprile alle 17 Spazio C21 in via Emilia San Pietro inaugura la mostra risultato della residenza dell’artista Roberto Alfano, dal titolo ‘A Matter of Light: studio sulla materia luminosa (Vol. 1)’.

Negli ultimi anni, la ricerca di Roberto Alfano si è focalizzata sulla valorizzazione del processo creativo nella pratica artistica, con un’intenzione d’indefinitezza intesa come emblema della libertà d’espressione. In ‘A Matter of Light: studio sulla materia luminosa (Vol. 1)’, Alfano rinnova le sue intenzioni, ibridando le tecniche di stampa fotografica in camera oscura con la pittura, una nuova dimensione di ricerca che amplia il ventaglio delle possibilità espressive.

La restituzione di questo percorso rappresenta il primo capitolo di un lavoro in divenire che ha come focus la ricerca e la sperimentazione, intese anche nella loro accezione alchemica, in una prospettiva persistente che rimanda alle prime sperimentazioni in ambito fotografico d’inizio Ottocento. Con questa mostra, SpazioC21 ribadisce la sua vocazione di laboratorio progettuale nel quale la fotografia recupera la sua dimensione sperimentale e di metalinguaggio. Testi di Laura Gasparini e Vittorio Parisi. La mostra è arricchita da una pubblicazione omonima al titolo, realizzata in edizione limitata con Luca Zoccola.

l. m. f.