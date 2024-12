Roberto Rinaldi (Uil): "Bisogna salvaguardare il ‘Made in Reggio’"

Roberto Rinaldi, segretario provinciale della Uil, gli ultimi dati economici vedono il lavoro in calo, anche se il comparto edilizio tiene grazie al Pnrr. Quali sono le sfide per il 2025?

"Attendiamo la manovra di bilancio, ma non siamo fiduciosi sull’inversione di marcia chiesta al Governo con lo sciopero generale del 29 novembre scorso con adesioni altissime in tutti i comparti, sia pubblici sia privati. Purtroppo tanta produzione sta spostando il baricentro verso altri continenti, soprattutto in quei contesti che sono di proprietà di fondi o multinazionali estere".

Come si fermano?

"Abbiamo chiesto condizionalità negli investimenti pubblici a favore dei privati. Per noi se ricevi sostegni pubblici devi continuare a produrre in Italia preservando anche l’occupazione; il 2025 sarà un anno complicato dal punto di vista della tenuta economica, lavorativa quindi sociale; noi siamo pronti ad affrontarlo rivendicando salario e lavoro, facendo la nostra parte per cercare soluzioni condivise".

Il settore metalmeccanico è in ginocchio.

"Meta System è l’emblema di quanto sta accadendo nel settore dell’automotive e purtroppo paga le mancate scelte di politica nazionale. Al tavolo di crisi che si terrà al ministero il prossimo 15 gennaio, ribadiremo la nostra posizione: Meta System ha un prezioso patrimonio di competenze e pretendiamo che chiunque sia l’interessato ad un eventuale subentro, mantenga la produzione nel sito reggiano; i lavoratori non devono pagare negligenze politiche e gestionali".

La valanga di scioperi a sorpresa hanno dato frutti?

"Dal punto di vista salariale tutti i metalmeccanici hanno sostenuto gli scioperi a “scacchiera” per chiedere il rinnovo del Ccnl. Le controparti però non ascoltano, siamo in una fase di muro contro muro che speriamo si trasformi in dialogo con soluzioni. Ma c’è anche il tema del lavoro pubblico, che è sottopagato, quindi non più appetibile, pertanto se il Governo non investe le giuste risorse si rischia la fuga in quei settori che garantiscono i servizi previsti dalla Costituzione, sanità, scuola, trasporto pubblico e sicurezza, per citarne alcuni".

Ora non servirebbe più unitarietà da parte di tutti i sindacati spesso spaccati su battaglie dirimenti?

"Per noi della Uil l’unità sindacale è un valore che va perseguito sempre, ma va costruita nel merito delle questioni. Abbiamo registrato che su tante rivendicazioni, come ad esempio il recupero salariale, la richiesta di maggiori risorse economiche per il welfare soprattutto nella sanità, più attenzione alla sicurezza sul lavoro ed alla legalità nel mondo del lavoro, proposte da noi, a livello nazionale si è registrata più sintonia con la Cgil e meno con quelli della Cisl; le battaglie di giustizia sociale si fanno con chi ci sta".

Reggio si conferma maglia nera per le morti sul lavoro in regione.

"Un triste primato nonostante le tante azioni portate avanti con le istituzioni. Azzerare le morti sul lavoro è una battaglia di civiltà che va condotta con parti datoriali e a partire dalle scuole. Servono investimenti sulla formazione. Altresì chiediamo sgravi per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali ed è necessaria una legge che riconosca la morte sul lavoro come reato quando si certifica la responsabilità in capo al datore di lavoro. E infine una vera e propria task force territoriale tra forze atte alla sicurezza e al controllo; in mancanza di politiche nazionali incisive, serve organizzarsi a livello locale".

Ecco, cosa chiedete al Comune di Reggio?

"Maggiore attenzione al mondo del lavoro con la difesa del “made in Reggio”. Serve maggior dialogo tra tutti gli stakeholdrs, parti sociali, datoriali, istituzionali, ciò che purtroppo non abbiamo registrato durante gli ultimi anni di giunta Vecchi. Abbiamo chiesto unitariamente all’attuale sindaco Massari di declinare sul territorio il tavolo del “Patto per il Lavoro e per il Clima”, che sia sede periodica di confronto costruttivo, ci ha risposto che a breve si comincerà e questo per noi è un’inversione di tendenza".

Da un annetto avete inaugurato la vostra nuova sede in zona stazione. Passa da questo quartiere la riqualificazione per il rilancio della Reggio del futuro?

"Abbiamo aperto qui per raccogliere i bisogni delle persone in difficoltà e purtroppo in tale area si registra una richiesta maggiore di sindacato e dei servizi connessi. L’attuale giunta ha avviato dei percorsi che saranno sicuramente da potenziare. È importante evitare che la stazione diventi un quartiere ghetto, bisogna utilizzare la leva della cultura, soprattutto quella della legalità, lavorando a stretto contatto con le associazioni delle varie comunità. Reggio deve puntare di più sulla vocazione studentesca e poi sui turisti partendo dalla valorizzazione della Mediopadana. Ma al contempo, occorre rendere accessibili a tutti gli immobili, con politiche abitative idonee".

Daniele Petrone