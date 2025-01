Robin Hood, Pinocchio e pure il piccolo principe

Diversi gli spettacoli per ragazzi e famiglie in programma oggi nel Reggiano.

La rassegna "Sciroppo di teatro" a Novellara, oggi alle 16,30, con la storia "Robin Hood" (foto) proposta da Giacomo Dimase ed Enrico Desimoni, con la regia di Simone Guerro. Raccontare la storia di Robin Hood offre l’occasione di porgere ai bambini e al pubblico in generale un messaggio di valore universale: le regole vanno rispettate ma quando non sono "giuste" bisogna trovare il coraggio di dire di no e di opporre resistenza.

Sempre alle 16,30 al Piccolo teatro in piazza a Sant’Ilario d’Enza, oggi proseguono le "Domeniche di Sant’Ilario" con "Pinocchio. Vita e opere" della compagnia Progetto G.G., con Francesca Grisenti accompagnata al pianoforte da Davide Zilli. E’ la celebre storia del burattino-bambino nato dalla penna di Carlo Collodi, protagonista di rappresentazioni teatrali e di film per la tv.

E al Piccolo Teatro San Francesco da Paola, in via Emilia Ospizio 62 a Reggio, oggi alle 16,30 è in programma "Il piccolo principe", una rilettura divertente del romanzo scritto da Antoine De Saint-Exupéry.