"Rocca non valorizzata. Perché non adibirla a sede dell’Università?"

Un corso di laurea dell’Università di Modena e Reggio a Scandiano rendendo la Rocca dei Boiardo sede decentrata dell’Università. A proporlo è l’esponente di Forza Italia Giuseppe Pagliani, consigliere provinciale e comunale a Scandiano. L’avvocato Pagliani sottolinea che da anni il centrodestra locale chiede di valorizzare la Rocca, "oggi rilanciamo un’ipotesi sviluppata con lungimiranza da noi anni fa. A termine dei lavori di ristrutturazione il monumento deve fare un grande salto di qualità nel suo rilancio". Per Pagliani è necessario programmare "con intelligenza e lungimiranza il suo utilizzo affinché l’imponente ed esosa opera in corso sia in grado di dare benefici effettivi alla città di Scandiano e all’intera provincia costituendo un formidabile volano per lo sviluppo di tutte quelle attività e settori che, in tanti anni di miope gestione della sinistra delle risorse produttive del territorio, sono state sacrificate se non addirittura mortificate".

Forza Italia e il centrodestra scandianese lanciano l’idea di "proporre all’Università degli studi di Modena e Reggio di ubicare, nei locali restaurati della Rocca, un corso di laurea triennale specialistico in ambito economico e di marketing, costituendo una moderna sede distaccata che, per caratteristiche didattiche e potenzialità lavorative, sappia interagire con il territorio ponendosi in forte interazione con la realtà di Reggio e Modena – evidenzia Pagliani –. Da sempre il nostro comprensorio è sede di produzioni agroalimentari, metalmeccaniche, ceramiche e arredamento per parrucchieri: diamo a questi settori lo slancio culturale e l’attenzione che meritano". Occorre avviare subito "un confronto con l’Università: il centrodestra farà la sua parte".

Matteo Barca