’Roccacioc’ a Reggiolo e fiera di San Giuseppe a Correggio

La festa del cioccolato ’Roccacioc’ a Reggiolo, ma anche la fiera di San Giuseppe a Correggio. Sono gli eventi che oggi animano i centri storici dei due Comuni della Bassa. A Reggiolo bancarelle del cioccolato, il laboratorio di biscotti a cura della Croce Rossa, il mercato Alta Qualità Terra dei Gonzaga, le bancarelle di prodotti tipici, dell’arte e dell’ingegno, i negozi aperti, spettacoli. Nel pomeriggio, alle 15.30, via alla gara delle torte di cioccolato, alle 17 entra in scena lo scultore del cioccolato e animazioni per bambini. E alle 15,30 un tour guidato per raccontare la storia locale tra Palazzo Sartoretti, Villa Fassati e Villa Manfredini. A Correggio, invece, la fiera di San Giuseppe prevede anche la rassegna "Correggio in Fiore, oltre a mercatino della lavanda, prodotti tipici delle regioni italiane, la presentazione del concorso "Clicca sul cuore", mercatini, gastronomia, tradizioni, esposizioni, stand del volontariato, luna park e altro ancora. In centro a Campagnola, dopo i rinvii delle scorse settimane per maltempo, oggi pomeriggio sono in programma le animazioni del carnevale in piazza Roma.