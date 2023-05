Rock in vista del voto a Correggio. E arriva Ligabue

Correggio (Reggio Emilia), 12 maggio 2023 - Si è chiusa in musica la campagna elettorale a Correggio. E nel tripudio di note, dalle classiche al rock, non poteva mancare una breve visita di un musicista che è nato a Correggio ma è conosciuto nel mondo. Luciano Ligabue ha fatto una breve visita alla festa di chiusura di campagna elettorale della coalizione di centrosinistra, al Mini Bar, sotto i portici del centro storico. Una breve battuta con il candidato sindaco Fabio Testi, poi una lunga serie di foto ricordo alle quali il rocker si è concesso senza problemi ai numerosi fans che lo hanno letteralmente circondato, facendogli festa. Già una settimana prima Luciano Ligabue si era presentato al Mini Bar, sotto i portici del centro, mentre si era in attesa dell’arrivo di Elly Schlein. Ma non si era fermato, se non per pochi istanti, allontanandosi prima che arrivasse la “folla” in vista dell’intervento del segretario nazionale del Pd. La musica è stata protagonista anche di altri eventi di fine campagna elettorale. Come alla festa della coalizione “Si può fare” guidata da Giancarlo Setti, organizzata al Caffè Principe, sempre in centro storico, con le note di Araceli Y Barrus De Andrei. Ad animare l’evento della coalizione di centrodestra del candidato Simone Mora ci hanno invece pensato le note della Formentelli’s Family, a palazzo dei Principi, con un rinfresco finale offerto ai presenti alla sede elettorale di piazza San Quirino. Solo una cena informale tra candidati e sostenitori, invece, per la lista “Rinascimento Correggio” guidata da Roberto Cesi. Ora il silenzio elettorale in attesa del voto per il rinnovo del governo comunale, con le urne aperte domenica e lunedì.