Rodari in tutte le lingue e patatine

L’estate non è ancora finita e proseguono tanti appuntamenti, specie per i più piccoli.

Porprio per questo prima dell’inizio della della scuola, il Circolo Bellarosa di Albinea lancia una interessante iniziativa. Domani pomeriggio, dalle 16, nel giardino della sede di via Nobili 11, si terrà il ’World Children’s Day’.

Ovvero un appuntamento aperto ai bambini ma non solo, che proporrà la lettura di alcune opere di Gianni Rodari, in italiano e in altre lingue: dal cinese al giapponese, dal russo al brasiliano, con relativa traduzione.

Come sempre sarà garantito il servizio bar con patatine fritte, gnocco e salumi. Ingresso libero, per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 340 8615758.