Rodrigo D’Erasmo racconta ’Pink Moon’

È dedicata a Nick Drake la seconda tappa di Vinili, progetto dell’associazione "Idee di gomma" di Correggio. Stasera alle 21 Rodrigo D’Erasmo (foto), violinista degli Afterhours, racconta "Pink Moon", il terzo e ultimo album del cantautore inglese, pubblicato nel 1972. Nell’incontro, nella sede dell’associazione in via del Carmine, è attesa pure Chiara Ugosetti, dj ed esploratrice musicale, per una chiacchierata che parte dall’ascolto condiviso di alcune tracce dell’album.