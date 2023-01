Roghi su veicoli a Bibbiano e Quattro Castella

L'incendio a Bibbiano

Bibbiano (Reggio Emilia), 15 gennaio 2023 – Doppio intervento dei vigili del fuoco per domare incendi su veicoli in sosta. Il primo è avvenuto verso le 22 di ieri sera a Corniano di Bibbiano, in via Angelo Secchi, dove ha preso fuoco un furgone Iveco Daily risultato essere di proprietà di un cittadino di origine nordafricana, di 35 anni, abitante in paese. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario d’Enza per domare le fiamme. Poi, insieme ai carabinieri di Bibbiano, sono stati eseguiti accertamenti, con il forte sospetto che possa trattarsi di un incendio provocato in modo doloso. Ma si stanno esaminando gli elementi raccolti per poter ricostruire l’accaduto. Nell’incendio è rimasta danneggiata pure una autovettura Golf che era in sosta nelle vicinanze del furgone, di proprietà di un nordafricano di 37 anni, che abita a Bibbiano. E poco dopo la mezzanotte altro simile episodio, stavolta in via Filippo Re a Quattro Castella, sempre in val d’Enza, dove i vigili del fuoco hanno domato l’incendio divampato su un’autovettura in sosta, nei pressi di un locale pubblico. Anche in questo caso non si esclude il dolo. Non risultano conseguenze alle persone. Indagano i carabinieri.