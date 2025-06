Roghi, tanta paura ma nessun ferito

E’ stato necessario allontanare alcuni cavalli, l’altra sera, nell’area del centro ippico Il Vigneto, in via per Carpi a San Martino in Rio, a causa di un incendio nella zona che è stata adibita a letamaio.

La presenza di paglia ha reso ancora facile la diffusione del rogo, in un’area dove si trovava una cinquantina di animali.

Per una decina di cavalli è stato necessario uno spostamento d’urgenza per evitare pericoli di contatto con fuoco e fumo.

Alla fine l’intervento degli operatori di stalla ha avuto un esito positivo, mentre i vigili del fuoco del comando reggiano riuscivano a domare l’incendio in breve tempo.

Non si registrano conseguenze ai cavalli e neppure alle persone.

E in tarda serata altro intervento dei vigili del fuoco a Poviglio, tra via Pessina e via val d’Enza, dove un corto circuito ha generato un incendio che in poco tempo ha distrutto un quadro elettrico.

Il rogo ha rischiato di arrivare pure a una vicina abitazione a causa di una grossa siepe, che ha fatto sviluppare le fiamme in breve tempo, proprio verso l’immobile.

L’intervento di un volontario di Protezione civile, di passaggio in quel momento, e il rapido arrivo dei vigili del fuoco di Sant’Ilario d’Enza hanno permesso di evitare guai peggiori e di salvare l’abitazione.

Antonio Lecci