Rogo a Carpi, attese analisi dell’aria

Si attendono anche nella Bassa Reggiana i risultati degli accertamenti in corso con le campionature dell’aria attuate dai tecnici di Arpae per verificare gli effetti dei fumi sprigionati dall’incendio di sabato scorso all’azienda di smaltimento rifiuti Ca.Re. a Fossoli di Carpi. Nelle prime ore dell’incendio, il vento ha spinto il fumo anche verso la confinante zona reggiana, in particolare a Fabbrico e Rolo. "Da subito – conferma il sindaco rolese Luca Nasi – abbiamo condiviso l’appello del collega di Carpi nell’invitare i residenti a tenere chiuse le finestre e a non consumare frutta e verdura del loro orto, almeno fino alla conclusione degli accertamenti. Ora siamo in attesa dei risultati delle campionature di Arpae".

A Fabbrico è stata installata una delle centraline di controllo. "Anche da noi – conferma il primo cittadino Roberto Ferrari – sono in corso accertamenti. Va detto che già domenica mattina l’aria era tornata pulita, in quanto la notte precedente il vento ha spinto il fumo a est e non verso di noi. Ma siamo in attesa di conferme ufficiali sulla situazione". Sono stati posizionati strumenti per la misurazione di inquinanti tra Carpi, Modena, Novi, Rovereto ma anche a Fabbrico. È stato installato pure un campionatore ad alto volume nel cortile delle scuole di Fossoli, non distante dal luogo dell’incendio. Intanto, le autorità locali chiedono garanzie sulla sicurezza nell’impianto di smaltimento di rifiuti, perché episodi come quello di sabato non debbano più ripetersi.

Antonio Lecci