Rogo a Mancasale. Brucia un tir a metano

Tanta paura per un camion andato a fuoco nella notte di ieri, intorno alle 4, in via Napoli, al civico 1, nella zona industriale a Mancasale. Il mezzo pesante era parcheggiato. Non si registrano feriti. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza contingentando l’area di sosta. Ma il serbatoio dell’autoarticolato, contenendo gnl (metano) ha reso necessario l’arrivo di una squadra specializzata del ’centro travasi’ dei vigili del fuoco di Milano per trattare il carburante dall’elevata pericolosità. L’intervento è durato fino al pomeriggio di ieri. Le cause del rogo al momento sono sconosciute, indagano le forze dell’ordine.