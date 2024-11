Rogo al deposito lavanderia di un locale in zona stazione

Un incendio è divampato ieri notte in un contenitore adibito a deposito di tovaglie e tovaglioli usati di un ristorante, destinati alla lavanderia. È accaduto poco dopo le due in piazzale Marconi, di fronte alla stazione ferroviaria. Alla vista del fuoco, gli stessi operatori del locale pubblico sono intervenuti con un estintore, con i vigili del fuoco che hanno poi completato lo spegnimento. Risulta interessata solo una zona esterna al locale. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti. Non si esclude alcuna ipotesi.

Potrebbe essersi trattato dell’azione di un mozzicone di sigaretta oppure un possibile episodio doloso. Poco prima, verso le 23, sulla stessa piazza erano intervenuti i soccorsi sanitari per un giovane straniero riverso a terra, sul marciapiede. All’arrivo dei soccorritori l’uomo non c’era più. È stato rinvenuto pochi minuti dopo all’interno della stazione – accessibile dal cancello aperto, che invece in quell’orario dovrebbe essere chiuso – apparentemente in buone condizioni, tanto da rifiutare il trasporto in ospedale. Non si escludono collegamenti tra la presenza dello straniero e il successivo incendio avvenuto nello stesso luogo.

Antonio Lecci