Rogo alla ceramica Novabell di Roteglia

Un incendio è divampato ieri nello stabilimento della ceramica Novabell a Roteglia. L’allarme è stato lanciato intorno alle 12.30. Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco di Reggio, Sassuolo e Modena. Fortunatamente nessuna persona è rimasta però ferita o intossicata. Ingenti purtroppo i danni causati dal rogo. In tanti si sono spaventati dopo che hanno notato una colonna di fumo, visibile a distanza. Sono ora da accertare con precisione le cause del rogo che ha coinvolto una pressa. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i primi accertamenti. A Roteglia ieri pomeriggio ha compiuto un soppralluogo anche il sindaco di Castellarano e presidente della Provincia Giorgio Zanni. "Ho partecipato a una riunione nello stabilimento – ha detto Zanni – assieme alla proprietà, ai tecnici e ai vigili del fuoco con l’obiettivo anche di riprendere al più presto la produzione. I danni sono importanti". Zanni riferisce che l’incendio era "circoscritto a una contenuta ma strategica porzione del cuore produttivo. Si registrano danni significativi a porzioni di alcune linee produttive. Un sentito ringraziamento ai vigili del fuoco e forze dell’ordine prontamente intervenuti per spegnere in breve tempo le fiamme e svolgere i rilievi del caso". La produzione è stata temporaneamente interrotta "ma azienda e proprietà, insieme a tecnici e lavoratori, sono già al lavoro per riparare i danni e perseguire tutte le modalità di ripartenza della produzione". Il rogo ha provocato danni anche a una porzione di copertura dell’edificio.

Matteo Barca