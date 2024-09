Incendio alla I Blu a Cadelbosco (Reggio Emilia), i dati dell’ambiente: “Inquinanti sotto controllo”

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 16 settembre 2024 - I dati definitivi dell’ambiente in seguito all’incendio di attrezzature e di una notevoli quantità di rifiuti plastici del 23 agosto scorso, alla I.Blu di Cadelbosco Sopra, sembrano confermare i risultati parziali già emersi nei giorni scorsi.

Per i parametri formaldeide (composto appartenente alla famiglia delle aldeidi) e monossido di carbonio sono state effettuate misure istantanee nell’intorno dell’Azienda, ottenendo, come risultato, valori inferiori al limite di rilevabilità. Per Cov e aldeidi si sono riscontrate concentrazioni contenute. Per i microinquinanti (Pcdd-Pcdf-Pcb-Ipa), composti di particolare rilevanza dal punto di vista ambientale e sanitario, i valori più alti riscontrati sono stati quelli relativi al primo campionamento per il parametro diossine (svolto dalle ore 9:40 alle 19:40 del 23 agosto), risultando comunque inferiori ai valori di riferimento disponibili. I valori, nei giorni successivi, si sono ulteriormente ridotti.

In sintesi, le misure condotte sulle ricadute degli inquinanti caratteristici di eventi di questo tipo hanno mostrato, nonostante le dimensioni dell’evento, ricadute contenute, verosimilmente per una favorevole dispersione dei fumi dovuta alle condizioni meteo climatiche del periodo di riferimento. Le acque di spegnimento dell’incendio non avrebbero comportato criticità significative sull'impianto di depurazione, in grado di sopportare il carico derivante dall’evento.