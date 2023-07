Rogo alla Sicem Saga, distrutto un macchinario

di Francesca Chilloni

Rogo nella tarda serata di lunedì nello stabilimento Sicem Saga spa, gravi danni a un importante macchinario per la lavorazione del legno. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Il Comune tranquillizza: non vi sono rischi per la salute o per l’ambiente circostante.

L’incendio si è sviluppato nell’area a ridosso di via Bolzanetti e via De Gasperi, vicino ai cumuli di legname, ma lontano dai capannoni dove avvengono le lavorazioni della pasta cartiera. È stato un abitante della zona attorno alle 20,45 a notare il fumo e il fuoco, dando poi l’allarme ai vigili del fuoco.

"Le nostre squadre addestrate appositamente sono intervenute subito. Sono sempre presenti, anche durante le lavorazioni che sono eseguite di notte - spiega il dottor Filippo Gazza, presidente di Sicem Saga -. Questo ha contenuto l’estendersi dell’incendio. Rapidamente sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno spento ogni fiamma. Purtroppo è stato danneggiato un macchinario importante. Il danno è dell’ordine di alcune decine di migliaia di euro".

Sul posto sono arrivate alcune squadre del comando decentrato di Sant’Ilario e da Reggio con autopompe e autoscale, mentre la Centrale operativa del 112 ha inviato una pattuglia dei carabinieri di San Polo. Il lavoro di spegnimento è stato lungo - circa 2 ore -, per sopprimere ogni focolaio e mettere in sicurezza la zona.

Ad andare distrutta è stata una macchina trinciatrice: "La temperatura di questi giorni ha sicuramente influito, poi vi deve essere stata una componente meccanica, di attrito", aggiunge Gazza.

Si è trattato dunque di un incendio accidentale, per malfunzionamento della gigantesca cippatrice che fa una prima tritatura grossolana del legname: "L’azienda ha continuato a lavorare e continuerà. Si tratta di un macchinario posto in una zona esterna, separata dal resto dello stabilimento e dagli altri processi di produzione", conclude il presidente.

L’Ufficio tecnico comunale rassicura sulla situazione per voce di Francesca Pisi: "Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione da Arpae. È bruciato un macchinario metallico e del legname, nulla di tossico".

Sicem Saga, azienda reggiana leader nella produzione di carta, ha circa 100 dipendenti. È nata nel 1920 come azienda del settore legno (produceva cassette) grazie anche alla abbondante presenza di pioppi nella Pianura padana. Oggi è leader nel settore cartiero in Europa, con alti standard anche rispetto alla sostenibilità ambientale.