Rogo all’ex Enocianina Fornaciari. A causarlo forse un mozzicone. Trovate tracce di bivacchi abusivi

Un incendio è divampato ieri intorno alle 13,30 all’ex Enocianina Fornaciari, a metà di viale IV Novembre, in zona stazione. Le fiamme sono scaturite nei magazzini dell’azienda – oggi inattiva, che produceva coloranti naturali ’made in Reggio’ ricavati dalla lavorazione delle vinacce di uva ancellotta, tipica dei nostri territori – e che ora è destinata a diventare la nuova sede del comando di polizia locale. La densa colonna di fumo salita in cielo, visibile dal centro città, ma anche da zone periferiche e persino dall’autostrada, ha creato allarme e preoccupazione. C’è pure chi ha pensato ad una riaccensione del focolaio del maxi incendio Inalca, in via Due Canali. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco con due squadre che hanno domato nel giro di un’oretta il rogo che, con ogni probabilità, è di natura accidentale.

Secondo i primi accertamenti da parte di polizia locale e questura, l’ipotesi è che a causare tutto sarebbe stato presumibilmente un mozzicone di sigaretta gettato nell’area cortiliva che a contatto coi ‘soffioni’ – i cosiddetti pappi in termini botanici – che ieri svolazzavano come fosse neve, coprendo di una sorta di coltre biancastra la città. A contatto col fuoco, bruciano immediatamente, propagando le fiamme velocemente. Fortunatamente non sono state intaccate le abitazioni adiacenti.

Non si esclude però che possa essere stato causato anche da alcuni occupanti abusivi. Dai sopralluoghi effettuati dai pompieri e dalle forze dell’ordine infatti, sono stati trovati materassi e tracce di vita umana. Non è stata individuata alcuna persona e nessuno risulta ferito, ma il sospetto è che l’area fosse spesso frequentata da bivacchi.

Dalle prime verifiche, non sono emersi danni strutturali. Sull’edificio era già in programma la demolizione-ricostruzione: qui infatti sorgerà la nuova caserma del comando della polizia municipale di Reggio. Il rogo però non sembra compromettere il progetto. Anche il sindaco Marco Massari e l’assessora all’ambiente Carlotta Bonvicini sono arrivati sul posto per un’ispezione. "La situazione al momento è sotto controllo – rassicura il primo cittadino – Insieme all’assessora Carlotta Bonvicini, ho appena effettuato un sopralluogo con gli agenti della polizia locale, che ringrazio al pari di tutte le forze intervenute".