Rogo causato da un cortocircuito

Non si è trattato di un incendio dovuto alla dimenticanza di una piadina sui fornelli, ma bensì di un cortocircuito elettrico scaturito lontano dalla cucina. È quanto accertato dai vigili del fuoco rispetto all’incendio di sabato sera scorso a Cavriago, in un appartamento di via Rivasi, a differenza di quanto riferito sul giornale di lunedì. Il principio di incendio aveva sprigionato del monossido di carbonio, provocando una lieve intossicazione a due inquilini, medicati sul posto e che ora stanno bene. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, erano arrivati i pompieri che avevano immediatamente messo in sicurezza lo stabile e assicurato l’intervento sanitario per le due persone ferite.