Rogo danneggia due edifici

Un incendio ha danneggiato due edifici di piccole dimensioni, usati come basso servizio, accanto a una abitazione in fase di ristrutturazione. L’allarme è scattato ieri notte verso l’una. Sono arrivati i vigili del fuoco da Guastalla con rinforzi da Reggio, Sant’Ilario e Viadana. Uno dei bassi servizi, con struttura in legno, è andato distrutto, mentre si è riusciti a salvare almeno in gran parte quello accanto, in muratura. Sono spazi adibiti a cucina. Non si esclude che possa essere stato usato ore prima, con gli effetti di braci o altro che poi , accidentalmente, abbiano provocato l’incendio.

Sul posto anche i carabinieri per svolgere gli accertamenti e rintracciare il proprietario dell’area, oltre all’ambulanza della Croce azzurra, in quanto inizialmente si temeva la presenza di persone all’interno dei fabbricati.