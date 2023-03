Rogo del Cerreto, per due imputati sentenza impugnata in Appello

di Alessandra Codeluppi

Sta virando verso la fine il processo con rito ordinario sul rogo all’alba del 29 ottobre 2016 nella palazzina di legno ‘Palaghiaccio 1’ a Cerreto Laghi: non ci furono feriti, ma nove appartamenti, soprattutto case-vacanza, andarono in fumo. Vittorio Prato, classe 1983, legale rappresentante della ditta che curò la sostituzione della stufa, è chiamato a rispondere di incendio colposo.

Dall’udienza di ieri, giudice Michela Caputo, è emersa una novità: è ancora aperto un altro filone giudiziario. All’udienza preliminare, maggio 2015, il giudice decise il non luogo a procedere per altri due imputati (la 48enne proprietaria dello stabile e un 72enne delegato a vigilare sui lavori). La sentenza è stata impugnata nel 2019 dal pm Giacomo Forte davanti alla Corte d’Appello, chiedendo di nuovo per entrambi il rinvio a giudizio: il procedimento dev’essere ancora definito. Secondo il pm, la donna era anche committente dei lavori, "ma non si premurò di accertare le capacità tecniche della ditta di Prato e non indicò un soggetto dotato di competenze specifiche per dirigere i lavori". Inoltre "il giudice ha del tutto ignorato che il camino, risultato non adatto per l’ambiente di installazione, era stato comprato dalla 48enne e dal 72enne, avendo incaricato Prato del solo montaggio, senza fare uno studio di compatibilità e idoneità tra camino e locale".

Sul 72enne, il pm sostiene che avesse "poteri più ampi di verifica e controllo, per quanto non formalizzati. Tanto che partecipò al collaudo del camino accendendo il primo fuoco". La 48enne e il 72enne erano stati chiamati ieri a testimoniare, ma non si sono presentati. Il giudice li ha convocati per maggio.

Nel processo a carico di Prato, la Procura contesta che si trattò di un’installazione errata: il consulente del pm ha riferito che la canna fumaria "non era stata oggetto di intervento durante la sostituzione della stufa". Secondo la difesa, affidata all’avvocato Claudia Grasselli, il malfunzionamento della stufa è tutto da dimostrare, mentre la causa dell’incendio andrebbe attribuita alle criticità riscontrate dai vigili del fuoco. In passato i pompieri riferirono che vi fu un grosso problema di approvvigionamento d’acqua: gli idranti al Cerreto erano chiusi per evitare il congelamento. I vigili del fuoco di Castelnovo Monti avevano potuto usare solo l’acqua delle loro autobotti, quelli di Reggio impiegarono 43 minuti ad arrivare a causa della distanza.