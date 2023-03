Rogo distrugge l’azienda, c’è l’ipotesi eternit

Un incendio ha impegnato per ore i vigili del fuoco. E’ accaduto ieri mattina a Reggiolo, in strada per Gonzaga, al confine con il paese mantovano, interessando un’azienda del settore della maglieria, la "Galaverna" di Alessandro Cocconi. L’allarme è scattato verso le 8, con la centrale operativa del 115 tempestata di richieste di intervento quando è stato visto un denso fumo nero alzarsi dall’edificio di circa 350 mq di superficie, con rotoli di filati depositati nel capannone.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, con la squadra di Guastalla che ha ricevuto il supporto dei colleghi arrivati da Reggio (anche con l’autoscala), oltre che da Suzzara e Luzzara. Non risultano conseguenze alle persone. Secondo una prima ricostruzione, le cause sembrano accidentali, forse un problema elettrico. Ma sono in corso approfonditi accertamenti. I vigili del fuoco si sono subito messi al lavoro per isolare l’incendio, evitando che potesse estendersi ad altre aree dell’edificio o a strutture adiacenti, tra cui una abitazione privata proprio accanto all’area interessata dal rogo, che è rimasta agibile. Sono intervenuti anche i carabinieri per accertamenti.

Si è agito con le protezioni individuali col sospetto di presenza di eternit sulla copertura, con possibili effetti all’ambiente. Sono stati mobilitati i tecnici di Arpae per effettuare gli accertamenti ambientali. "Nei prossimi giorni avremo i risultati, ma i primi dati sembrano essere rassicuranti", conferma il sindaco Roberto Angeli. Durante la fase di spegnimento del rogo i residenti nella zona sono stati invitati a tenere chiuse le finestre delle abitazioni.

Antonio Lecci