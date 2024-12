Rogo doloso di piazzale Europa: "Nessuno pulisce, detriti ovunque"

"I detriti sono ancora lì: una situazione assurda". I cittadini guardano attoniti ormai da settimane quanto è stato lasciato da quell’enorme inciendio del 27 novembre, quando un camper andò a fuoco per mano dolosa in piazzale Europa, con le fiamme che erano arrivate a interessare diverse auto in sosta o abbandonate. Oggi lo scenario è di quelli da degrado completo: pezzi di lamiera, detriti, terra, materiali scomposti, una panoramica da discarica in disuso.

Diverse le segnalazioni al Carlino da parte di cittadini arrabbiati, a dire la sua c’è anche Marco Menozzi, già titolare del circolo Catomes Tot: "Sono andato a prendere il treno nei giorni scorsi e nonostante dall’incendio siano passate ormai settimane, i detriti sono ancora lì – spiega Menozzi, come tutti sorpreso dall’abbandono di quei rifiuti ancora lì da settimane –. Capisco se vi siano delle auto sotto sequestro per le indagini, ma non credo che i rottami sparsi nel parcheggio siano fondamentali. Perché il Comune non ha ancora ripulito il piazzale? E’ davvero uno scempio per chi va a parcheggiare l’auto". Insomma, è già partita a gran voce, da parte della cittadinanza, la richiesta all’amministrazione di pulire piazzale Europa da quei detriti, non un bello spettacolo per chi passa, oltre a essere un indubbio luogo di insalubrità.