Rogo doloso dietro al PalaFanticini. Distrutti gli spogliatoi e la sala pesi: "Danni per oltre centomila euro"

di Daniele Petrone

C’è l’ombra del dolo dietro alla violenta esplosione e poi le fiamme hanno distrutto la sala pesi e un container adibito a spogliatoio della palestra e dei campi da hockey fra il PalaFanticini e il polo scolastico di via Makallè, in via Paterlini, in zona tribunale, a ridosso del centro. Un incendio spaventoso quello avvenuto la sera di Natale che per fortuna non ha registrato feriti. Ma che ha colpito emotivamente i tanti passanti che hanno visto il fuoco e un’alta colonna di fumo. E soprattutto per Marco Bonacini, presidente dell’Hockey Prato Tricolore, società – con entrambe le squadre, maschili e femminili, in Serie A1 – che si allenano tutti i giorni in questi spazi, utilizzati anche dalle scuole al mattino per educazione fisica. "Non può essere stato un rogo accidentale", dice convinto. I vigili del fuoco hanno confermato l’ipotesi dolosa e ora indaga la questura che sta scandagliando le telecamere di videosorveglianza del polo di via Makallè che in parte riprendebbero la zona colpita dal rogo. "C’è una testimonianza – continua Bonacini – che avvalora la tesi. A dare l’allarme ai pompieri è stato un signore alle 19,25, il quale aveva visto un piccolo fuoco fra le due strutture". Fiamme appiccate attorno ai tavoli e alle sedie di plastica, coperte da un telone. Sotto questo però c’era anche una bombola di gas che serviva per il riscaldamento dei locali, la quale è letteralmente esplosa. "Il signore, alle 23, dopo essere uscito dal cinema è venuto a vedere cosa fosse successo. Abbiamo parlato, ho preso le generalità e le ho segnalate alle forze dell’ordine che potranno sentirlo e raccogliere dettagli utili".

Ieri è stato il giorno della conta dei danni. "Ipotizziamo un danno attorno ai 100mila euro – sostiene Bonacini – L’entità è enorme e lo sarebbe per qualsiasi società dilettantistica. Per noi ancora di più, visto che tra campo sintetico, sala pesi e miglioramento dell’illuminazione, abbiamo investito, grazie ai nostri soci, oltre 1,2 milioni di euro. Per noi è una cifra considerevole e diventa insostenibile in questo modo. Tutto quello che abbiamo fatto in questi ultimi trent’anni per arrivare al vertice del campionato italiano, rischia di andare in fumo. Subiremo sicuramente delle ripercussioni per la nostra attività".

Bonacini non ha idea di chi possa essere stato. Ma punta il dito contro una serie di eventi che non possono essere coincidenze. "È il quarto incendio negli ultimi venti giorni, nell’arco di 500 metri. Un piromane? Non lo so, ma in questo impianto ci sono già stati quattro atti vandalici negli ultimi due anni, l’ultimo il 14 agosto e il penultimo a Pasqua. Sempre durante le festività, con le scuole chiuse...".