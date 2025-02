Rogo in abitazione coinvolge il tetto

Vigili del fuoco impegnati in forze ieri sera a San Rocco di Guastalla, dove un incendio di una canna fumaria ha interessato anche parte del tetto in legno di una abitazione in via Chiesa. È stato il proprietario, un pensionato del paese, ad accorgersi dell’emergenza dando subito l’allarme al 115. Sono arrivati i vigili del fuoco di Guastalla e Luzzara, riuscendo a bloccare il rogo, che però ha danneggiato un’ampia zona del tetto. I danni risultano ingenti. Non si registrano conseguenze alle persone. Sul posto anche i carabinieri del Radiomobile. Le cause dell’incendio risultano accidentali.