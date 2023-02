Rogo in casa, artigiano intossicato per spegnere il fuoco e salvare i gatti

Quando si è accorto del fumo nell’abitazione, al piano superiore, ha subito cercato di domare le fiamme, oltre che tentare di salvare i suoi due gatti. Ma ha inalato parecchio fumo ed è rimasto intossicato, un artigiano di 63 anni, D.C., titolare di un laboratorio di marmista in via Nazionale a Codisotto di Luzzara. E’ stata l’abitazione, al piano superiore dell’azienda, a essere interessata dal fuoco, provocato da cause accidentali. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco arrivati da Suzzara e Guastalla.

Nel frattempo, a domare le fiamme hanno iniziato gli operatori dell’azienda, aiutati dai vicini di casa, usando diversi estintori. Questo ha permesso di limitare l’azione del rogo, in attesa dell’intervento delle squadre del 115.

Salvi anche i gatti: uno è fuggito da solo dalla casa, l’altro è stato recuperato sul balcone dai vigili del fuoco. L’artigiano è stato portato in ambulanza all’ospedale di Guastalla per far fronte agli effetti del fumo inalato. Le sue condizioni non sembrano preoccupanti. Evidenti i danni nell’abitazione, mentre sono stati avviati accertamenti su possibili effetti al soffitto del laboratorio sottostante.

Antonio Lecci